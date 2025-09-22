Путин называл эти дома не хуже "московских кварталов".

Во временно оккупированном Мариуполе начали разрушаться новые дома в жилом комплексе "Невский", который Россия построила "для картинки" в 2023 году. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, от стен уже отваливается плохо прикрепленная обшивка с утеплением.

"Путин приезжал осматривать эту стройку 2 года назад. Тогда он говорил, что "эти дома не хуже хороших московских кварталов"", - напомнил Казанский.

Видео дня

Жизнь в оккупированном Мариуполе - последние новости

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко заявил, что в школах Мариуполя началась очень плохая тенденция. По его словам, в этом году в школу пошли 17 тысяч детей, среди них 6,5 тыс. - россияне.

Андрющенко отметил, что среди первоклассников ежегодно становится меньше самих мариупольцев. В то же время он отметил, что некоторые местные дети, несмотря на оккупацию, продолжают дистанционные занятия с украинскими учителями.

Также в конце августа глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в оккупированный Мариуполь. Тогда Андрющенко объяснил, что цель такого визита - незаконный вывоз металла с металлургического комбината, на что дал разрешение глава так называемой ДНР Денис Пушилин.

"Все очень просто. Мародерство. До Мариуполя они всем "племенем" встретились в Донецке с Пушилиным. Но произошло чудо. Сразу после этой встречи Пушилин издал Указ, который позволяет транзит металлолома в "ДНР", - отметил руководитель Центра изучения оккупации Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: