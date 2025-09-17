Дорога ускорит переброску сил противника.

В районе временно оккупированного Мариуполя россияне строят объездную дорогу для переброски военных сил и средств. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

По его словам, строительство ведется без привлечения внимания.

"Тихо. Без камер. Без пропагандистских визитов. Каждый логистический проект, который реально важен для войны, - делается в тишине. Потому что эти дороги - не для людей. Они для техники, грузов и военных колонн", - пояснил Андрющенко.

Он подчеркивает: такая дорога ускоряет переброску сил противника, уменьшает время логистики и обустраивается в рамках подготовки города как российского хаба для новых наступлений.

"Но есть одна разница. Мы видим все. Агентуры у нас точно больше. И от наших глаз в Мариуполе не скроется ни одна их "объездная", - подчеркнул Андрющенко.

Как писал УНИАН, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что РФ планирует построить военный объект на металлургическом комбинате "Азовсталь", что во временно оккупированном Мариуполе. Завод подключат к Запорожской АЭС.

В частности, согласно проекту планирования территории, который разработан федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры", речь идет о реконструкции ВЛ 110 кВ Заря-Ильич с отпайкой на подстанцию Азовсталь №7 и высоковольтной линии 110 кВ Заря-Азовсталь № 8. Руководитель центра подчеркнул, что речь идет о приказе Минстроя "ДНР" от 6 августа 2025 года.

