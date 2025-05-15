Команда Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые презентовала новейшие морские дроны, способные уничтожать вражеские корабли и самолеты.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, 14 мая в Киеве начальник ГУР Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично презентовали серию ударных морских дронов Magura.
Речь идет о знаменитой "киллерке" кораблей Черноморского флота России Magura V5; мультифункциональной платформе Magura V6P; дроне-ракетоносителе Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет, а также модели Magura V7, оснащенной боевым пулеметным модулем.
Отмечается, что морские дроны Magura - это новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.
Так, в течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura в целом было поражено 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили.
В частности, это два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли ЧФ России "Сергей Котов", "Ивановец", "Цезарь Куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается в более чем полмиллиарда долларов.
"Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили Черноморский флот РФ в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению... А 31 декабря 2024 года, я считаю, произошел переломный момент в истории флота - были уничтожены два российских вертолета Ми-8, один поврежден. Также, как вы знаете, мы уничтожили два самолета", - сказал командир Group 13 с позывным "Тринадцатый".
Морские дроны на войне против России
Как сообщал УНИАН, ранее основатель и директор Инициативы "Отражение войны" Джулиан Макбрайд заявил, что дешевые морские дроны Украины совершили революцию в истории войн.
Он напомнил, что в начале мая украинская военная разведка с помощью морского дрона "Магура-7" с ракетами AA-11 Archer уничтожила два истребителя Су-30 вблизи Новороссийска.