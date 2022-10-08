В МИД страны подчеркнули, что сейчас аргументы, которые использовались ранее, больше не актуальны.

Вооруженные Силы Украины могут освободить свои территории с помощью оружия стандартов НАТО.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью Укринформу.

"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что мы имеем", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даем "джавелины" и "стингеры" и может еще что-то. Стало понятно, что украинская армия способна и может, используя оружие стандартов НАТО успешно отвоевать оккупированные территории. Сейчас мы находимся в точке, когда аргументы, которые использовались ранее, больше не актуальны", - подчеркнул он.

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Ландсбергис заявил, что страны-союзники не могут объяснять свои отказы в поставках оружия тем, что "оно очень технологически сложное, чтобы обучать и тренировать украинских военных", или то, что оружие может быть "потеряно" или "уничтожено".

"Я уже неоднократно об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", - отметил министр.

Он добавил, что сейчас существуют платформы в разных странах, где украинцы проходят военную подготовку.

"Если где-то еще продолжаются дебаты, это обидно, потому что чем дольше они будут тянуться, тем дольше будет тянуться война", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский в ответ на попытку аннексии Россией оккупированных территорий подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса надо оформить это де-юре.

В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.

2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

Ожидается, что обсуждение членства Украины в Североатлантическом альянсе начнется в середине октября.

Несколько ранее в Литве заявили, что НАТО без Украины будет лишено смысла.

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