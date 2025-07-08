На востоке, юге и в большинстве центральных областей разогреет до +33...+39 градусов.

В среду, 9 июля, в Украине ожидается сильная жара почти по всей стране. Только на западе страны дышать станет легче. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"9-го июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе", - сообщила эксперт по погоде.

В то же время, по ее данным, в Украине ожидаются контрасты погоды.

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Так, в западных областях, в Житомирской, Винницкой областях температура воздуха составит комфортные +21...+28 градусов. В то же время на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33...+39 градусов.

На севере Украины завтра также будет жарко, +30...+34 градуса. Только на Житомирщине будет свежее.

Что касается осадков, то дожди и грозы пройдут в среду на западе, севере и в Винницкой области.

"Дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

9 июля в Киеве ожидается жаркая погода с температурой +30...+33 градуса.

По прогнозу Наталки Диденко, дождь с грозой в столице вероятен вечером.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, жаркая погода в Киеве с температурой более +30° продлится еще несколько дней. Периодически в столице будет идти дождь. Как ожидается, уже накануне выходных ситуация изменится. Дождей станет больше, а температура несколько снизится. В частности, 11-12 июля ночью уже будет +13°...+18°, а днем жара ослабнет до +24°...+29°.

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