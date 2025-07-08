В ролике показаны первые кадры нескольких самых ожидаемых сериалов второй половины 2025 года.

Стриминговый сервис Disney+ выпустил видеоролик-анонс своих самых ожидаемых сериалов, которые выйдут на экраны во второй половине 2025 года. Часть из них выпустят в партнерстве с Hulu.

В частности, в опубликованном на YouTube тизере были показаны первые кадры из сериалов "Чудо-человек" и "Чад Пауэрс".

Так, экшн-комедия "Чудо-человек" (Wonder Man), выход которого запланирован на декабрь 2025 года, станет уже 17-м сериалом в рамках киновселенной Marvel. В центре сюжета – актер и каскадер с суперспособностями Саймон Уильямс, который проходит прослушивание на главную роль в телесериале о супергероях.

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Главную роль в сериале исполняет Ягья Абдул-Матин II ("Аквамен", "Мы", "Суд над чикагской семеркой", "Кэндимен", "Матрица: Воскрешение"). Также в шоу задействован Бен Кингсли, который повторит роль Тревора Слеттери из фильмов "Железный человек 3 (2013) и "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" (2021).

Тем временем, спортивная комедия "Чад Пауэрс" расскажет о некогда перспективном квотербеке Рассе Холлидее, чья карьера была разрушена из-за его проблемного поведения. Тогда он решил вступить в провинциальную команду по американскому футболу как талантливый, приветливый Чед Пауэрс.

Главную роль в сериале сыграл Глен Пауэлл ("Топ Ган: Маверик", "Люблю тебя ненавидеть", "Смерчи", "Наемный убийца", "Бегущий человек"). Премьера сериала запланирована на конец сентября 2025 года.

Кроме того, в ролике были показаны кадры к сериалам "Чужой: Земля" (1 сезон), "Перси Джексон и Олимпийцы" (2 сезон), "Убийства в одном здании" (5 сезон), "Искаженная история Аманды Нокс" (1 сезон) и "Все по-настоящему" (1 сезон).

Точные даты релизов сериалов в ролике не приводились.

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