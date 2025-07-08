В Париже начали добиваться перераспределения своей доли в проекте.

Программа европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), которую реализуют Франция, Германия и Испания, столкнулась с новыми проблемами, которые могут окончательно ее похоронить. Об этом сообщает Defense Express.

"Стороны дошли до точки, после которой договориться становится очень сложно", - считают эксперты.

Дело в том, что французы добиваются перераспределения своей доли в проекте и теперь вместо равноправной трети хотят получить 80%. Таким образом, Франция может сконцентрировать в своих руках не только разработку самого самолета, но и другие составляющие проекта, тогда как Германии и Испании хотят оставить второстепенные системы. Очевидно, Берлин не устраивает такая позиция.

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"Партнерство основывается на сотрудничестве, а не на конкуренции. В Европе есть более привлекательные и подходящие партнеры", - заявили ранее в компании Airbus Defence and Space.

Впрочем, на самом деле ситуация еще сложнее, по крайней мере, для Германии. Ведь конкуренты по программе Global Combat Air Program (GCAP) уже сформировали совместную компанию, которая создаст перспективный самолет.

Напомним, GCAP реализуют Великобритания, Италия и Япония. Истребитель могут создать в 2035 году.

FCAS может появиться позже - примерно в 2040-м. Сегодня за его разработку отвечает французская Dassault Aviation, а также Airbus and Indra Sistemas.

Истребители шестого поколения

Достоверно неизвестно, как именно будут выглядеть истребители шестого поколения. Предполагается, что такие самолеты будут иметь "сверхнизкий профиль" с плавными обводами фюзеляжа и крыла. Вероятно, истребители шестого поколения можно будет использовать как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах.

Напомним, ранее американцы поделились характеристиками перспективного F-47. Больше всего поражает боевой радиус - по этому показателю самолет будет существенно превосходить F-35 и F-22.

В целом США могут получить более 180 истребителей F-47. То есть, примерно столько же, сколько было построено F-22 Raptor.

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