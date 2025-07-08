Среди причин – высокие государственные сборы, налоги и ограниченное количество рейсов.

Цены на авиабилеты через аэропорты Германии этим летом продолжают расти.

Причинами этого являются высокие государственные сборы, налоги и ограниченное количество рейсов, сообщает Tagesschau.

Согласно анализу цен Немецкого аэрокосмического центра (DLR), билеты стали значительно дороже даже для так называемых бюджетных авиакомпаний.

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В частности, билеты в одну сторону без багажа для четырех основных поставщиков прямых рейсов стоят в среднем от чуть менее 67 евро (Wizz Air) до 130 евро (Eurowings). Год назад диапазон цен составлял 66-110 евро.

При этом отмечается, что авиапассажиры должны подготовиться к дальнейшему росту цен на билеты из немецких аэропортов.

Что происходит с ценами на авиабилеты

Как сообщал УНИАН, еще в мае 2025 года эксперты отрасли выступили с оптимистичным заявлением, что цены на авиабилеты по некоторым популярным направлениям этим летом даже снизились.

Однако уже в июне игроки рынка отметили, что война на Ближнем Востоке может привести к росту цен на авиабилеты.

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