По данным издания, речь идет о 10 ракетах.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу пообещал ему немедленно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Издание напоминает, что в начале месяца США приостановили поставку этих ракет в Украину, однако Трамп изменил свое решение после разговора с Зеленским. Обе стороны назвали этот разговор лучшим со времени вступления Трампа в должность.

"Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны, но подчеркнул, что США должны приостановить последнюю поставку оружия, чтобы проверить свои запасы, сообщили два источника, осведомленные о разговоре… Трамп пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot — меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке — и помочь найти другие источники поставки", - пишет издание.

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Напомним, по данным СМИ, в перечне американского оружия, которое застряло в Польше после приостановки поставок от США, были 30 ракет Patriot.

Помощь от Германии

При этом, по данным источников Axios, перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу, чтобы попросить его разблокировать поставку ракет Patriot для Украины. По словам немецкого чиновника, Мерц сообщил Трампу, что Германия готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.

В свою очередь Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине, а США и европейские союзники разделят расходы, сообщили источники.

Отмечается, что Трамп и Мерц не достигли соглашения, но, по словам чиновников, обсуждение этого вопроса продолжается.

При этом, по данным немецких чиновников, Германия предоставила Украине большую часть своих ракет Patriot — даже больше, чем США.

Кроме того, министр обороны Пит Хегсет нашел доступные батареи ракет Patriot в Германии и Греции, которые США предпочли бы профинансировать и отправить в Украину.

"Эти переговоры ведутся уже несколько месяцев", — сказал советник Трампа.