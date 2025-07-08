В среду, 9 июля, Украину разделит температурная пропасть. На западе страны заметно похолодает. Температура тут упадет до +20°...+27°, а также пройдут дожди с грозами. В то же время на юге страны раскалит до адских +38°...+39°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +22°, днем +33°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Тернополе 9 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
- В Виннице завтра будет +21°...+25°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +20°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +24°, днем +37°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +37°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+36°.
- В Одессе 9 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +38°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +22°, днем +39°.
- В Запорожье температура ночью +24°, днем +36°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +36°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
- В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+35°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +22°, днем +36°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +21°, днем +36°.
9 июля - праздник, приметы
9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.