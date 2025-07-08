9 июля в Украине ожидается непростая погода / коллаж УНИАН, фото Pixabay, ua.depositphotos.com

В среду, 9 июля, Украину разделит температурная пропасть. На западе страны заметно похолодает. Температура тут упадет до +20°...+27°, а также пройдут дожди с грозами. В то же время на юге страны раскалит до адских +38°...+39°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +22°, днем +33°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 9 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
  • В Виннице завтра будет +21°...+25°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире в среду ночью будет +20°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью +24°, днем +37°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +37°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+36°.
  • В Одессе 9 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +30°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +38°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +22°, днем +39°.
  • В Запорожье температура ночью +24°, днем +36°, ясно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +36°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
  • В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно.
  • В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+35°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +22°, днем +36°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +21°, днем +36°.
9 июля Украину разогреет до +39 / фото УНИАН

9 июля - праздник, приметы

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

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