Большинство продолжают работать: журналисты во второй раз проверили точки продаж жидкостей для электронных сигарет

Популярная схема ухода от налогообложения через продажу "самозамесов" работает не только в ТРЦ, но и в столичном метро.

После расследования УНИАН о нарушениях продажи электронных сигарет в столичных торговых центрах, некоторые точки, в частности в ТРЦ "RiverMall", уже прекратили работу.

Об этом стало известно после повторного визита журналиста в эти магазины.

Однако, после проверки похожих точек продаж выяснилось, что в ТРЦ "SkyMall" и дальше продаются "самозамесы", которые используют как способ обходить закон. Продавцы предлагают потребителям набор из ароматизатора, глицерина и никотина, чтобы самому "на глаз" определять прочность состава для курения.

Аналитики говорят, что если бы такой набор продавали как единую жидкость для электронных сигарет, а не набором из трех компонентов, то с одной такой покупки продавец должен был бы заплатить только "акциза" на 393 грн, не говоря о НДС и "местном" 5% налоге с продажи подакцизных никотиновых изделий. Однако, стоимость набора, который приобрел корреспондент, всего 350 грн. При этом на просьбу дать чек о покупке продавец сообщил, что у них в этот день сломался "чекбокс".

По подсчетам Growford Institute, годовые потери поступлений только акцизного налога от нелегального рынка электронных сигарет составляли 3-4 млрд грн.

Популярная схема ухода от налогообложения через продажу "самозамесов" работает не только в ТРЦ, но и в столичном метро. При входе на одну из центральных станций Киева можно приобрести такой же набор, как и в "RiverMall". Здесь даже выдают чек и бывает в наличии никотин с глицерином в одном флаконе. Но, по словам продавца, такой товар уже раскупили, поэтому журналист приобрел стандартный набор для вейпа из трех составляющих.

Продажи такой продукции в метро крайне легко проконтролировать, что наводит на мысль о том, что столичные власти и полиция знают о торговле "серой" продукцией у них на глазах.

Напомним, в июне 2025 года журналист-расследователь Евгений Плинский обнаружил нелегальные электронные сигареты в столичном ТРЦ Ocean Plaza, находящемся под управлением государства через Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

После этого редакция УНИАН провела журналистское расследование, чтобы проверить, продадут ли запрещенные законодательством ароматизированные электронные сигареты 16-летнему подростку. В результате, сразу в 2 ТРЦ ("Гулливер" и "Блокбастер") получилось приобрести вейпы без проверки возраста.

По данным Министерства здравоохранения, почти каждый пятый подросток в возрасте от 13 до 15 лет в Украине курит электронные сигареты - этот показатель достиг 19,6%.

Государственная налоговая служба начала лишать лицензий торговые точки, нелегально торгующие электронными сигаретами и насчитала более 221 млн грн штрафов за нарушения в торговле табаком.