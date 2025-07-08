Вагон полностью перестроили, учитывая потребности пассажиров на кресле колесном.

Государственная "Укрзализныця" завершила модернизацию и представила первый безбарьерный вагон, полностью адаптированный для групповых путешествий пассажиров на креслах колесных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.

"Это первый полностью инклюзивный вагон. У нас, как известно, уже есть более пятидесяти вагонов, в которых уже есть одно инклюзивное купе. Это такой пример того, как к инклюзии смотрели раньше. Но сейчас мы переделали вагон, сделали его полностью доступным, и на кресле колесном можно перемещаться по всему вагону. Там может размещаться не один человек, а целая команда", - сказал Перцовский.

Отмечается, что этот вагон экспериментальный, но важен для системного внедрения безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или приложении "Укрзализныци".

Вагон полностью перестроили, учитывая потребности пассажиров на кресле колесном. Четыре увеличенных купе: теперь каждое рассчитано на двух пассажиров с инвалидностью и двух сопровождающих. К тому же, этот вагон имеет комбинированный формат, то есть, если вагон не забронирован для спецперевозок каждое купе может вмещать до шести пассажиров.

Инклюзивные решения:

электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 кг;

увеличена ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;

навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;

крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;

индикатор занятости гардеробной;

индивидуальные розетки с USB и Type-C;

места с возможностью регулировки угла наклона спинки;

отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира;

видеонаблюдение в отдельных зонах вагона.

"Укрзализныця" - последние новости

С 11 июля УЗ назначает новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" увеличит количество поездов с женскими купе. Таким образом с 25 июля еще три поезда будут иметь такие вагоны.

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