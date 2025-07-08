Это первый полностью инклюзивный вагон от украинской компании / фото УНИАН, Дмитрий Петровский

Государственная "Укрзализныця" завершила модернизацию и представила первый безбарьерный вагон, полностью адаптированный для групповых путешествий пассажиров на креслах колесных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.

"Это первый полностью инклюзивный вагон. У нас, как известно, уже есть более пятидесяти вагонов, в которых уже есть одно инклюзивное купе. Это такой пример того, как к инклюзии смотрели раньше. Но сейчас мы переделали вагон, сделали его полностью доступным, и на кресле колесном можно перемещаться по всему вагону. Там может размещаться не один человек, а целая команда", - сказал Перцовский.

Отмечается, что этот вагон экспериментальный, но важен для системного внедрения безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или приложении "Укрзализныци".

Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025
Фото Укрзализныця показала уникальный вагон 08 июля 2025

Вагон полностью перестроили, учитывая потребности пассажиров на кресле колесном. Четыре увеличенных купе: теперь каждое рассчитано на двух пассажиров с инвалидностью и двух сопровождающих. К тому же, этот вагон имеет комбинированный формат, то есть, если вагон не забронирован для спецперевозок каждое купе может вмещать до шести пассажиров.

Инклюзивные решения:

  • электроподъемник с возможностью нагрузки до 300 кг;
  • увеличена ширина дверей и коридора для свободного передвижения на кресле колесном;
  • навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;
  • крупногабаритная уборная с душем, sos кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями;
  • индикатор занятости гардеробной;
  • индивидуальные розетки с USB и Type-C;
  • места с возможностью регулировки угла наклона спинки;
  • отдельное управление освещением в купе и индивидуально возле места пассажира;
  • видеонаблюдение в отдельных зонах вагона.

"Укрзализныця" - последние новости

С 11 июля УЗ назначает новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" увеличит количество поездов с женскими купе. Таким образом с 25 июля еще три поезда будут иметь такие вагоны.

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