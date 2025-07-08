"Голубое топливо" продают почти на 5 тысяч гривень дороже, чем в прошлом году.

Стоимость реализации газа в Украине в июне 2025 года выросла на 11,9% по сравнению с маем. "Голубое топливо" достигло отметки 17354 гривни за 1000 кубометров, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что стоимость продажи газа выросла впервые за два месяца. При этом цены значительно выше, чем в июне прошлого года (12563 гривни за 1000 кубометров).

Цены в Европе

Цены на газ в Европе 8 июля, по данным биржи ICE, снизились и составляют около 425 долларов за тысячу кубометров (17,8 тысячи гривень). В середине июня газ в Европе подорожал до 500 долларов из-за ирано-израильской войны.

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Тарифы на газ для населения

Стоимость газа для населения остается без изменений. НАК "Нафтогаз Украины" еще на год продлил действие фиксированной цены на газ для населения - 7,96 гривни за кубометр.

При этом в июле рыночная стоимость "голубого топлива" в Украине превысила 30 гривень за кубометр.

Вместе с тем, в письме о намерениях к МВФ, украинская власть допустила пересмотр коммунальных тарифов после завершения боевых действий.

Закупка газа

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, - это 4,6 млрд кубометров. Он убежден, что газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

По данным аналитиков Expro, Украина в первой половине 2025 года увеличила импорт "голубого топлива" в 12 раз по сравнению с 2024 годом - до почти 2,1 миллиарда кубометров. Запасы газа в газохранилищах, по состоянию на 28 июня, превысили 8 миллиардов кубометров. Вместе с тем, в них хранится на почти 20% газа меньше чем в прошлом году.

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