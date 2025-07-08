Такой инцидент произошел во время операции Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Германии вызвало китайского посла в Берлине, обвинив КНР в использовании лазера для нацеливания на немецкий самолет, который участвовал в операции ЕС "Аспидес". Такой инцидент произошел над Красным морем. Об этом сообщает The Guardian.

"Угроза немецкому персоналу и нарушение операции являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнули в пресс-службе МИД страны.

В издании добавили, что европейские чиновники не раз выражали обеспокоенность относительно влияния Китая на критическую инфраструктуру, включая главные морские пути.

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"ЕС создал операцию "Аспидес", что в переводе с древнегреческого означает "щиты", как оборонительную операцию по морской безопасности для защиты судоходства во время кризиса в Красном море", - напомнили в материале.

Известно, что немецкие военные участвуют в операции "Аспидес" с февраля 2024 года. Парламентский мандат устанавливает максимальное количество военного персонала в 700 человек.

Китай - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Китай пригрозил США ответными мерами из-за пошлин Трампа. Известно, что КНР имеет время до 12 августа достичь соглашения с США и не допустить возвращения дополнительных ограничений на импорт, которые были введены во время тарифных переговоров в апреле и мае.

Кроме того, по информации Newsweek, Китай примет меры против стран, которые заключают соглашения с США, чтобы вытеснить Пекин из цепочек поставок.

Также издание Bloomberg писало, что китайские производители дронов сыграли ключевую роль в войне России против Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ воспользовалась своими дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и приобрести возможности для создания дронов для атак по Украине.

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