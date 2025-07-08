Стефанишина подчеркнула, что сейчас необходимо провести коммуникационную и политическую работу с государствами-членами ЕС.

В основополагающих документах Европейского Союза нет позиций, которые бы позволили какой-либо стране заблокировать открытие переговоров с Украиной о вступлении в блок. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Факты ICTV", говоря о позиции Венгрии.

"Была встреча на уровне президента Зеленского, премьера Дании, двух президентов европейских институтов. И соответственно, мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не нужно единогласного решения, решения 27 (стран-членов ЕС)", - сказала она.

По словам Стефанишиной, власти Украины уже имели возможность синхронизировать свои планы с Данией, которая в июле начала председательствовать в Совете ЕС. Она подчеркнула, что блокирование Венгрией открытия первого переговорного кластера с Украиной стало толчком для более глубокого изучения вопроса расширения.

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"Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции Европейского Союза из-за блокировки, стал толчком для анализа и поиска решений, и стало понятно, что ни договор о создании Европейского Союза, ни какие-либо решения, которые приняты на уровне Европарламента или Европейского совета, не имеют обязательств, чтобы это было единогласное решение. Единогласное решение касается только закрытия переговоров или закрытия определенных направлений", - объяснила Стефанишина.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции добавила, что сейчас необходимо провести коммуникационную и политическую работу с государствами-членами ЕС. Она заверила, что в этом вопросе Дания настроена "достаточно радикально".

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Напомним, что ранее в Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" Voks2025 по вступлению Украины в Европейский Союз, которое организовала администрация премьер-министра Виктора Орбана. Согласно опросу, "против" членства Украины в ЕС высказались 95% респондентов.

Кроме того, Орбан заявлял журналистам, что война является главной проблемой на пути стремления Украины вступить в Европейский Союз. По его словам, сейчас Украина представляет угрозу для ЕС.

В апреле вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила о том, что Украина и Венгрия начали диалог, направленный на разблокирование переговоров о вступлении нашей страны в ЕС. По ее словам, украинская команда уже имеет предложения по урегулированию проблемных вопросов и планирует проработать контрпредложения венгров.

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