Эти люди сознательно выбрали свою сторону в войне, считает обозреватель.

Россия начала кампанию дроновых атак по зданиям ТЦК в Украине. Украинцев, которые публично радуются этому, стоит наказывать, как государственных изменников. Такое мнение в интервью УНИАН высказал военный аналитик Евгений Дикий.

"К сожалению, есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. И, что касается тех людей, которые публично радуются попаданиям по нашим ТЦК - это даже не про полезных идиотов. Полезные идиоты - это те, кто не радуются прилетам по нашим, смертям наших, они просто хлопают глазами и жалуются на "ужасы бусификации". Зато те, кто открыто радуется российским ударам - это уже о предателях", - считает аналитик.

По убеждению Дикого, "буквально за каждый такой комментарий в социальных сетях", где кто-то радуется российским ударам по зданиям ТЦК, должна реагировать СБУ.

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"Чтобы таких паковали и давали сроки по 111 статье Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и которые решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов", - подчеркнул Дикий.

Российские удары по ТЦК

Как писал УНИАН, Россия начала кампанию прямых ударов по зданиям ТЦК. Так, зимой россияне пытались вербовать украинцев, чтобы те приносили в ТЦК взрывчатку, и затем взрывали ее вместе с агентом.

В июле россияне перешли к другой тактике: начали бить по этим зданиям непосредственно дронами "Шахед". Первые такие атаки произошли в Полтаве.

Затем были удары по ТЦК в Кременчуге, Харькове и Запорожье.

Очевидной целью агрессора является попытка сорвать мобилизационный процесс в Украине и таким образом подорвать обороноспособность нашего государства.

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