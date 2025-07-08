Индия заказала несколько десятков новых французских истребителей Dassault Rafale.

Индия потеряла один истребитель Rafale, но инцидент произошел из-за технической неисправности и не был связан с действиями пакистанской армии.

Об этом со ссылкой на генерального директора Dassault Aviation Эрика Траппье сообщает ThePrint. Инцидент произошел "на высоте более 12 000 метров во время длительной тренировочной миссии, без участия противника", говорится в заявлении.

Ранее Эрик Траппье уже опроверг заявления Пакистана о сбитии трех самолетов Rafale во время операции "Синдур", назвав эти заявления "неточными и необоснованными".

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Напомним, недавно сообщалось о том, что китайцы пытаются сорвать продажи истребителей Rafale, предлагая странам свои истребители.

Как стало известно, КНР развернула целую информационную кампанию, целью которой является дискредитация Rafale. Во французской разведке выяснили, что нарративы о технологическом превосходстве китайских истребителей распространяли более 1000 учетных записей.

Сами китайцы назвали обвинения "безосновательными слухами и клеветой".

Операция "Синдур" – справка УНИАН

"Синдур" – индийская военная операция на территории Пакистана, начавшаяся 7 мая 2025 года с ракетных ударов по пакистанской инфраструктуре и территории пакистанского Кашмира. Причиной операции Индия назвала теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек.

По крайней мере несколько индийских самолетов действительно могли быть сбитыми Пакистаном, хотя, как теперь известно, среди них не было истребителей Rafale.

Известно, что во время конфликта пакистанские самолеты запускали ракеты большой дальности PL-15E, носителями которых выступают китайские истребители J-10C, а также JF-17 совместной пакистано-китайской разработки. Дальность этой ракеты составляет 145 км.

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