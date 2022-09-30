Генсек Альянса заявил, что решение будут принимать консенсусом все страны-члены НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке защиты ее от российского полномасштабного вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Любое демократическое государство в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники НАТО уважают это право. И мы заявляли снова и снова, что двери НАТО остаются открытыми. И мы продемонстрировали это на протяжении прошлых лет", - отметил он. Видео дня

"Союзники НАТО, когда встретились на саммите в Мадриде, также очень четко заявили, что мы поддерживаем право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких именно механизмов безопасности она хочет быть. Затем решение о членстве должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем такие решения консенсусом", - сказал Столтенберг.

"Наше внимание сейчас сосредоточено на оказании немедленной поддержки для Украины, чтобы помочь ей в самозащите от российского жестокого вторжения. Это главный акцент и главные усилия союзников НАТО", - подчеркнул генсек Альянса.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии новых украинских территорий – части Запорожской, Херсонской, и также Донецкой и Луганской.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). После заседаний глава государства объявил о подаче заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке":

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия… Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке".

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