Сначала будет обсуждение с участием послов стран, после чего планируют провести дискуссии между министрами обороны.

Обсуждение членства Украины в Североатлантическом Альянсе начнется в середине октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказала посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

По ее словам, то, что Украина выбрала вариант миновать стадию подготовки и сразу подать заявку на членство, по примеру Швеции и Финляндии, был одним из сценариев, которые все ожидали.

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"Подача Украиной заявки - это реакция на динамичные изменения и события, и страны-партнеры это осознают. Это нормальная практика", - заявила она.

Также она пояснила, что по процедуре после подачи Украиной заявки страны члены должны провести обсуждение и высказать свою позицию. Теперь дискуссия о членстве Украины в НАТО получила формализованный характер.

"Одним из первых шагов будет обсуждение на уровне послов. Вторым этапом будет обсуждение между министрами обороны, которое планируется провести 12-13 октября после встречи в рамках "Рамштайна", - рассказала посол.

Вступ Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 5 июля послы Организации Североатлантического договора подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс, сейчас продолжается их ратификация в парламентах стран-членов. Предварительно, в мае, Финляндия и Швеция подали заявки о вступлении в НАТО, а в конце июня 30 стран-членов Альянса приняли решение об официальном приглашении для этих двух стран.

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены. Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, де-факто Украина уже является членом Альянса, надо оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.

2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.