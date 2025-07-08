Курс гривни к евро установлен на уровне 49,06 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 9 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,85 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,06 грн, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 49,01/49,03 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 июля подорожал на 7 копеек и составил 41,99 гривни за доллар, а курс евро остался на прежнем уровне и составлял 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитик Алексей Козырев считает, что до 11 июля курс доллара в банках будет в пределах коридора от 41,35 до 42,20 гривни, а в обменниках - от 41,40 до 42,10 гривни. В то же время, по его прогнозу, курс евро в банках будет находиться в пределах коридора от 48,30 до 49,95 гривни, а в обменниках - от 48,35 до 49,80 гривни. Он отметил, что, как и все последние недели, евро останется основным инструментом для спекуляций.

Вас также могут заинтересовать новости: