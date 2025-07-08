Ученые просят о помощи в идентификации этого объекта.

Согласно исследованиям, крупные объекты размером более километра в среднем ударяются о Сатурн раз в 3125 лет. Несмотря на информацию, что каждый год на планету ударяется 7-8 небольших космических камней, астрономы пока не зафиксировали ни одного такого случая. Об этом пишет The Independent.

По сравнению со скалистыми планетами, на которых космические столкновения оставляют кратеры, газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, не имеют таких следов. Однако на новом снимке, которые сделали сотрудник NASA и астроном Марио Рана, впервые можно увидеть космический объект, врезавшийся в Сатурн.

"Поскольку газовые гиганты имеют внешние слои, состоящие из водорода и гелия, удары астероидов или комет могут быстро исчезать", - подчеркнули в материале.

Видео дня

Видеозаписи с Сатурна, которые были сделаны астрономом в минувшую субботу, свидетельствуют о слабом свечении в левой части кадра, напоминающем удар.

"Марк Делькруа сообщает о потенциальном ударе по Сатурну, зафиксированном на нескольких кадрах видеонаблюдения, полученного Марио Рана. Потенциальный удар был бы очень слабым и не подтвержденным. Очень короткая вспышка от удара произошла на Сатурне 5 июля 2025 года, между 09:00 и 09:15 по универсальному времени. Очень важно получить другие видеозаписи Сатурна, сделанные в этот промежуток времени", - говорится в сообщении Планетарной виртуальной обсерватории и лаборатории (PVOL).

Исследование космоса - последние новости

Как писал УНИАН, в 2032 году Земля может стать свидетелем события, которое происходит на Луне раз в 5000 лет. Речь идет об астероиде 2024 YR4, который был обнаружен в 2024 году и на короткое время считался угрозой для Земли, может столкнуться с Луной. В частности исследования показали, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет примерно 1%. Новые наблюдения снизили оценку вероятности столкновения до около 0,004%.

Также ученые заявили, что превращение Марса в бесплодную пустыню было неизбежным. Они объяснили, что это было связано с экологическими и геологическими характеристиками планеты.

Кроме того, исследование показало, что пригодность Марса для жизни никогда не была стабильным состоянием. На планете лишь иногда присутствовала жидкая вода.

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