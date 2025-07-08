Обломки корабля находятся на глубине около 45 метров под поверхностью Средиземного моря, недалеко от побережья турецкой провинции Анталья.

После кораблекрушения у берегов Турции, которое произовшло 2000 лет назад, остались сотни хорошо сохранившихся керамических изделий, что дает захватывающий взгляд на древнюю морскую торговлю. Об этом пишет The Fox News.

Отмечается, что место кораблекрушения, названное Керамическим кораблем, относится к позднеэллинистическому и раннеримскому периодам истории страны. Место датируется вторым веком до нашей эры и первым веком нашей эры.

Обломки корабля находятся на глубине около 45 метров под поверхностью Средиземного моря, недалеко от побережья турецкой провинции Анталья. Подводные археологи обнаружили на месте сотни древних керамических изделий, от тарелок до мисок.

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Важно, что хотя многие тарелки и миски были сколоты, они все еще сохранили большую часть своего первоначального вида, говорят эксперты. Уникальным моментом стало то, что в погружении принял участие министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой, который присоединился к археологам для изучения "новаторского открытия". В заявлении Министерства культуры и туризма говорится:

"Это необычное открытие с его непревзойденной сохранностью было обнаружено в ходе специального погружения, проведенного министром Эрсоем. Онй поделился с общественностью своей всесторонней оценкой места раскопок, обсудив как текущее состояние подводной археологии, так и научное и туристическое значение этого открытия".

По словам чиновников, это произошло благодаря древним людям, которые тщательно их упаковали.

"Мы обнаружили сотни тарелок, подносов и мисок, покрытых сырой глиной и сложенных вместе для защиты во время транспортировки. В результате образцы керамики дошли до нас практически в первозданном виде. Это чрезвычайно ценное открытие не только для нашей страны, но и для мирового культурного наследия", - сказал Эрсой.

Инттересно, что тарелки и миски также сохранили свой первоначальный глубокий красный цвет, что делает открытие особенно особенным. Эрсой сказал:

"Тарелки и миски дошли до нас с их первоначальными цветами и особенностями поверхности, сохранившимися исключительно. Они предоставляют ценные данные с точки зрения технологий производства и упаковки".

Министр также отметил, что вдоль побережья Турции от Патары до Мерсина находится не менее 400 затонувших кораблей.

"Наши профессора интенсивно и усердно работают в этих областях. Эти открытия открывают большие возможности не только с научной точки зрения, но и с точки зрения туризма", - сказал чиновник.

Новости археологии

Археологи нашли затопленные останки парусного судна, захваченного в 1721 году недалеко от Мадагаскара во время одного из самых печально известных пиратских набегов в истории.

Американские исследователи из Центра сохранения исторических затонувших кораблей исследовали затонувшее судно в течение 16 лет и теперь считают, что это останки Nossa Senhora do Cabo, португальского судна, перевозившего груз из Индии. Оно подверглось нападению и было захвачено пиратами, среди которых был печально известный капитан пиратов Оливье "Канюк" Левассер.

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