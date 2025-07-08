Сейчас Инна вместе с мужем воспитывает четверых детей, двое из которых приемные.

Супруга украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна откровенно рассказала о том, как в 2017 году пережила выкидыш. Своей историей юрист и блогерша поделилась в интервью ведущей Рамине Эсхакзай.

"У меня очень неоднозначные чувства, ощущения и осознание, которые были после неудачной беременности. Потому что на самом деле она мне подсветила то, что я действительно хочу быть мамой", - отметила Мирошниченко.

По ее словам, узнав о первой беременности, она плакала так, будто ее жизнь закончилась.

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"Все это время, пока я была в состоянии принятия, что я беременна, что моя жизнь теперь изменится, я искала, где мой материнский инстинкт. Когда беременность замерла, для меня это было шоком и потерей. Тогда я действительно поняла, что если я сейчас так оплакиваю, то какая-то часть меня все же хочет этого ребенка", - поделилась Инна.

Спустя месяц после этого она вновь забеременела и в 2018 году родила дочь Мию. Позже у пары родился сын Марк. А во время полномасштабной войны супруги усыновили еще двоих детей -Марселя и Ангелину.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко честно ответил, планирует ли стать отцом в пятый раз.

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