Источник заявил в разговоре с журналистами, что новую должность Маркаровой определят позже.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил послу в США Оксане Маркаровой о том, что он собирается уволить ее со своей должности. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источника в Офисе президента Украины.

По словам собеседника издания, Зеленский якобы уже сказал Маркаровой о том, что хочет уволить ее с нынешней должности, но предложил остаться в команде.

В издании добавили, что новую должность Маркаровой определят позже. Собеседник рассказал журналистам, что консультации с главой Министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой уже состоялись.

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Два осведомленных источника поделились с журналистами, что Зеленский уже обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом замену посла Украины в США. Он назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Рустема Умерова, вице-премьер-министра и министра юстиции Ольгу Стефанишину, а также министра энергетики Германа Галущенко.

Тем не менее Стефанишина в эфире телемарафона заявила, что с ней пока никто не обсуждал возможное назначение на должность посла в США.

Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США - что известно

Ранее Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили замену действующего посла Украины в США. По данным агентства, Оксану Маркарову могут заменить премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Источники отметили, что Зеленский поручил Министерству иностранных дел обсудить назначение следующего посла Украины с американской стороной.

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