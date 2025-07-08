Эти древние иглоподобные артефакты были найдены в знаменитой гробнице в провинции Цзянси на востоке Китая.

Самые старые в мире известные стальные "иглы для акупунктуры", возраст которых составляет около 2000 лет, были обнаружены в Китае. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эти древние иглоподобные артефакты были найдены в знаменитой гробнице в провинции Цзянси на востоке Китая. По данным китайской государственной газеты Global Times, гробница возрастом 2000 лет принадлежала императору Лю Хэ из династии Западная Хань, который позже стал известен как маркиз Хайхун.

Важно, что эта интересная находка дает представление о передовых металлургических возможностях и медицинских практиках династии Западная Хань.

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Стоит отметить, что акупунктура - традиционная китайская практика. Она заключается в том, что тонкие стальные иглы вставляются в определенные "акупунктурные точки" на коже для облегчения таких заболеваний, как боль в пояснице и мигрень. Считается, что этот процесс восстанавливает энергетический баланс организма и запускает высвобождение природных химических веществ, которые борются с болезнями или симптомами.

Древние тексты, такие как "Хуанди Нэйцзин", предполагают, что акупунктура возникла более 2500 лет назад. Поэтому это открытие является одновременно и удивительным, и ценным.

Интересно, что археологи обнаружили пять игл внутри сломанной нефритовой трубки, помещенной в небольшую позолоченную лакированную шкатулку. Исследователи уделили первостепенное внимание сохранению сильно корродированных, похожих на иглы фрагментов.

По словам Ян Цзюня, руководителя группы раскопок, полностью извлечь удалось только одну иглу. Остальные остались в земле, с остатками разложившейся ткани.

Важно, что последующие расширенные испытания показали, что эти артефакты были изготовлены из стали с использованием важного раннего метода производства стали, называемого процессом "обжарки". Этот метод включает в себя объединение чугуна и кованого железа посредством плавки. Открытие подчеркивает передовые металлургические навыки династии Хань. В статье сказано:

Удивительно, но эти иглы тонкие - диаметром всего 0,3-0,5 миллиметра - что удивительно похоже на современные иглы для акупунктуры. Такая точность показывает, что мастера достигли такого высокого уровня мастерства два тысячелетия назад.

Деревянная этикетка с чёткой надписью "Девять игл в комплекте" стала неопровержимым доказательством того, это действительно медицинские инструменты

"Это окончательно идентифицирует их как один из типов "Девяти игл", описанных в древних медицинских текстах", - объяснил Ван Чунин, научный сотрудник Пекинского университета.

Отмечается, что Это открытие позволяет по-новому взглянуть на историю традиционной китайской медицины.Исторически сложилось так, что в ранней акупунктуре использовались грубые каменные или металлические инструменты.

Эксперты подчеркнули на превосходстве стальных игл, объяснив, что железные иглы легко ржавеют и представляют риск заражения, в то время как золотые или серебряные иглы слишком мягкие и не могут быть сделаны такими тонкими.

Интересно, что сталь, вероятно, позволила использовать более продвинутые методы акупунктуры и удерживала иглы в теле дольше, что является значительным шагом вперед по сравнению со старыми каменными или простыми металлическими инструментами.

Доказательства показывают, что передовая технология жарки стали уже применялась для изготовления игл для акупунктуры во времена династии Западная Хань. Это могло привести к развитию инструментов для акупунктуры и медицинской практики.

Новости археологии

После кораблекрушения у берегов Турции, которое произовшло 2000 лет назад, остались сотни хорошо сохранившихся керамических изделий, что дает захватывающий взгляд на древнюю морскую торговлю.

Место кораблекрушения, названное Керамическим кораблем, относится к позднеэллинистическому и раннеримскому периодам истории страны. Событие датируется вторым веком до нашей эры и первым веком нашей эры.

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