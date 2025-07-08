Глава Еврокомиссии отметила, что Китай также должен уважать правила и принципы международной торговли.

Поддержка России в полномасштабной войне против Украины со стороны Китая неприемлема для Европейского Союза. Этот вопрос станет определяющим в отношениях между Пекином и ЕС. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что фон дер Ляйен, выступая на дебатах "Отношения ЕС и Китая" в Европарламенте в Страсбурге 8 июля, подтвердила, что Китай поддерживает военную экономику России.

"Мы знаем, что непоколебимая поддержка России со стороны Китая вызывает рост нестабильности и опасности для Европы. Мы можем сказать, что Китай фактически способствует военной экономике России, и мы не можем этого принять", - подчеркнула она.

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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что всегда настаивала на том, что то, как Китай "взаимодействует с войной Путина", будет определяющим фактором для будущих отношений ЕС и Пекина.

"Если Китай заявляет, что защищает международный порядок, основанный на правилах, то он должен однозначно осудить грубое нарушение Россией суверенитета Украины, ее территориальной целостности и международно признанных границ - и действовать соответственно", - добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что Китай также должен уважать правила и принципы международной торговли, закрепленные в рамках Всемирной торговой организации.

Китай помогает РФ в производстве дронов - что известно

Ранее в Bloomberg писали, ссылаясь на документы компании Aero-HIT, а также переписку с российскими чиновниками, что малоизвестная российская компания разработала план сотрудничества с китайскими фирмами, чтобы решить проблему потребности в боевых дронах. Россия воспользовалась своими дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции.

Отмечается, что среди продуктов компании Aero-HIT, есть FPV-дрон Veles. Согласно документам на приобретение за март, один заказ таких БПЛА обошелся в около 1000 долларов за дрон.

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