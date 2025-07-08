В среду, 9 июля, жара в Киеве продолжится и нисколько не станет слабее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью ожидается около +22°, а днем температура повысится до +33°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, но на температуру он никак не повлияет.
Ветер по-прежнему будет дуть с юга, принося жару, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 июля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
В Тернополе 9 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
В Виннице завтра будет +21°...+25°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в среду ночью будет +20°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +24°, днем +37°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +37°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+36°.
В Одессе 9 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +30°.
В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +38°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +22°, днем +39°.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +36°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +36°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.
В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+35°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +22°, днем +36°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +21°, днем +36°.