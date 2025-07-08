Жара в Киеве пока держится без ослабления.

В среду, 9 июля, жара в Киеве продолжится и нисколько не станет слабее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается около +22°, а днем температура повысится до +33°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, но на температуру он никак не повлияет.

Ветер по-прежнему будет дуть с юга, принося жару, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

В Тернополе 9 июля ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.

В Виннице завтра будет +21°...+25°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +20°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +24°, днем +37°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +37°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +23°...+36°.

В Одессе 9 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +38°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +22°, днем +39°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +36°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +36°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +25°, днем +36°, ясно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+35°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +22°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +21°, днем +36°.

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