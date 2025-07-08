Надя Пришляк

Главнокомандующий отметил развитие дронов перехватчиков и формирование новых экипажей.

Силами обороны Украины восстановлены позиции и происходит удержание территорий в Курской и Белгородской областях, а также продолжается сковывание в приграничье значительной группировки россиян. Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который принимал участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Он отметил, что на заседании Ставки акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне - на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области.

"Подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя", - подчеркнул он.

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Главнокомандующий отметил, что наиболее горячими направлениями являются, в частности, Покровское, Лиманское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, где в сутки может быть 188 боевых столкновений с врагом и где враг может потерять более тысячи своих солдат за день. Сырский подчеркнул:

"Отдельно речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности - и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого соприкосновения, и в атаках DeepStrike по территории России".

По его словам, происходит развитие направления дронов-перехватчиков.

"Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БПЛА", - добавил главнокомандующий.

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Война в Украине - дроны-перехватчики

Как сообщал УНИАН, командир взвода перехватчиков БПЛА из 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бецик" отмечал, что последние атаки российских "шахедов" Украина отражает уже с помощью дронов-перехватчиков. По его словам, вряд ли россияне найдут способ нейтрализовать этот вид украинской противовоздушной обороны.

"Бецик" также рассказал, что именно молодые бойцы с опытом видеоигр являются лучшими операторами дронов и именно они меняют ход войны. По его словам, 95% перехватов вражеских дронов выполняют бойцы в возрасте до 22 лет.

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