Самая страшная дорога мира находится в Боливии.

Украинцы часто жалуются на неудовлетворительное состояние дорог, и вполне справедливо. Но украинские дороги - это мелочь, если сравнивать с некоторыми действительно страшными автодорогами, которые есть в мире. О самой опасной автомобильной дороге на планете рассказывает британское издание Express.

Королевский автомобильный клуб Великобритании (RAC) составил рейтинг самых опасных дорог мира, и первое место в этом списке досталось боливийской дороге Юнгас, известной также под красноречивым названием "Дорога смерти". Этот маршрут, извивающийся через горные районы Боливии, имеет более 200 крутых серпантинов, некоторые из которых проходят вдоль обрывов глубиной более 1100 метров.

Дорога тянется на 69 километров и соединяет столицу Ла-Пас с городом Короико. Самая высокая точка маршрута расположена на высоте 4 650 метров над уровнем моря, и водителям приходится рулить по узким гравийным тропам высоко над облаками. Трагическое прошлое маршрута лишь усиливает его зловещую славу: самая страшная авария в истории Боливии произошла здесь в июле 1983 года, когда автобус сорвался в ущелье, унеся жизни примерно 100 человек.

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Как отмечает RAC, ширина дороги местами не превышает трех метров, а ее опасность усиливают крутые склоны, частые туманы, ливни и оползни. В 2006 году была открыта новая асфальтированная трасса с двумя полосами, дренажем и защитными барьерами, что значительно сократило количество аварий. Старая дорога сейчас стала популярной среди туристов и велосипедистов, а также пристанищем для дикой природы.

Второе место в рейтинге самых страшных дорог мира заняло Каракорумское шоссе, которое пролегает между Китаем и Пакистаном и тянется на расстояние более 1 280 километров. Эту дорогу строили китайцы, поэтому она несравненно лучше и безопаснее "Дороги смерти" в Боливии. Однако из-за резких перепадов высот, резких поворотов на серпантинах и крутых обрывов водителям здесь постоянно приходится сохранять полную сосредоточенность.

Третью строчку самых страшных дорог заняло шоссе Сычуань - Тибет, которое по протяженности достигает 2 140 километров и соединяет китайский город Чэнду с Лхасой в Тибете. Особенной сложным является его тибетский участок. Средняя высота трассы - около 4 000 метров над уровнем моря. Частые камнепады, оползни и сложные погодные условия превращают каждое путешествие по этому пути в настоящее испытание.

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