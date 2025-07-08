Ранее на это соглашение уже согласился Антимонопольный комитет Украины.

Национальный банк Украины предоставил мажоритарному акционеру ASVIO Investment Holding Вячеславу Супруненко разрешение на приобретение существенного участия в страховой компании "Країна". Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

Ранее эту сделку уже одобрил Антимонопольный комитет Украины.

ASVIO Investment Holding, в частности известный проектом Garantiya.com, планирует интегрировать страховую компанию в свою финансовую экосистему. Недавно в интервью председатель Наблюдательного совета холдинга Роман Ярошенко заявил, что сделка является частью стратегии развития розничных финансовых сервисов:

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"Мы не просто инвестируем – мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою состоятельность: они трансформировали "АСВІО Банк" из обычного банка в цифровую институцию нового поколения. Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление – это стратегически правильный шаг", – объяснил он.

"Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно закончится. Мы верим в Украину. Если бы не верили – не инвестировали бы три года подряд – с самого начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул Ярошенко.

Ожидается, что в случае завершения сделки компания сможет быть интегрирована в цифровую логику холдинга с использованием наработок в IT-сфере и клиентского опыта в банковском сегменте.

Справка. ASVIO Investment Holding насчитывает более 10 тысяч сотрудников по всей стране. Холдинг продолжает инвестировать, создавать новые рабочие места и запускать инфраструктурные и производственные проекты даже в условиях военного положения. Основной акционер холдинга – Вячеслав Супруненко. Именно он в 2014 году сформулировал лозунг: "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам", который стал отражением позиции компании.

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