Как известно, ведущая во время войны остается с 10-летним сыном в Украине.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина отправилась в место "без тревог, не только воздушных, но и внутренних", и призналась, что влюбилась.

В своем Іnstagram артистка поделилась подборкой фото из Карпат, куда "уплыла на пару дней порадоваться простым вещам: закату, тихому небу и свежесваренному сыру".

"Здесь пихты, стада овец, пастухи вместо напряжения и усталости, которые постоянно живут там - в большом городе", - отметила она.

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По словам Ефросининой, до "ада" войны она не особенно любила горы:

"Но теперь, окруженная тысячелетними великанами, я почувствовала себя как в укрытии. Здесь свободнее дышится, потому что здесь наша земля. И здесь реальность не такая жестокая, хотя, скорее, здесь в Карпатах - это нереальность".

Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно рассказала, почему остается с 10-летним сыном в Украине во время войны:

"Потому что здесь моя жизнь - единственный ответ, который приходит каждый раз... Жизнь. Жизнь среди смога трагедий, изуродованных судеб и просевшей сильно энергии города... Но ведь жизнь".

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