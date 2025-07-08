В Москве отреагировали на проукраинские заявления президента США.

После заявления президента США Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине в Москве назвали его позицию по войне "политическими качелями". Соответствующее заявление сделал экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

"Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем нового оружия Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны". Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Никак", - написал Медведев в своем телеграм.

По его словам, именно так, то есть "никак", к словам Трампа относятся не только российские солдаты, но и "верховный главнокомандующий", то есть Владимир Путин.

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При этом Медведев призвал "возвращать нашу землю" и "работать на победу", не уточнив, впрочем, что украинские территории никогда не принадлежали Российской Федерации, поэтому не могут быть "возвращены", а следовательно действия РФ с точки зрения международного права являются вооруженной агрессией и оккупацией.

Последние заявления Трампа

Как писал УНИАН, по данным источников, в ходе последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трамп сообщил ему, что лично он не причастен к остановке военной помощи Украине. Президент США также пообещал предоставить Украине столько оружия, сколько возможно.

Публично Трамп высказал разочарование действиями Владимира Путина, который игнорирует его призывы к миру.

Владимир Зеленский в свою очередь назвал свой телефонный разговор с Трампом лучшим за все время.

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