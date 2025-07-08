Samsung, по слухам, представит свою "трикладушку" позже в этом году.

Компания Tecno без предварительных анонсов представила новый складной смартфон Phantom Ultimate G Fold. Устройство с G-образным профилем при складывании выглядит весьма необычно на фоне привычных раскладушек, в том числе Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, которые дебютируют уже завтра.

Первые изображения устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Ice Universe. Как и прошлогодний Huawei Mate XT, он складывается втрое, но Tecno выбрала оригинальную конструкцию с G-образным механизмом сгиба, при которой обе стороны экрана сворачиваться внутрь.

Как отмечает 9to5Google, такая конструкция выглядит более практичной: производитель предусмотрел стеклянную внешнюю панель, защищающую гибкий экран, а форма корпуса стала ближе к привычным складным моделям. Предположительно, в аналогичном стиле может быть выполнен и будущая трикладушка Samsung.

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По стилю Phantom Ultimate G Fold имеет больше общего с серией Google Pixel 9, чем с чем-либо, что Samsung выпустила в последнее время. Серебристая матовая рамка в паре с белой задней панелью отсылает к Pixel 9 Pro Fold, а горизонтальный блок камер – к Pixel 9 Pro.

Тем не менее, несмотря на современный внешний вид, у новинки Tecno есть и свои недостатки. Отдельные секции смартфона выглядят тонкими, но в сложенном виде он станет довольно массивным – предварительная толщина составляет около 13 мм, с добавлением более 4 мм от каждой панели.

Согласно имеющейся информации, тройной складной смартфон Tecno может официально дебютировать уже в середине июля – всего через несколько дней после анонса Samsung.

Пока смартфоны с тройным экраном остаются нишевым продуктом: единственной компанией, выпустившей такое устройство для массового рынка, остается Huawei. Стоимость Huawei Mate XT на глобальном рынке составляет €3499 (~150 000 грн).

Меж тем первый складной iPhone выйдет только осенью 2026 года. Известно, что он будет выполнен в форм-факторе "книжки", похожим на Galaxy Z Fold, получит два экрана и самый тонкий корпус среди всех iPhone.

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