Чистка стиральной машины не будет сложной задачей, так как все необходимое, скорее всего, есть на кухне.

Чистка стиральных машин - это работа, которую многие люди, вероятно, пропускают. Однако, хотя техника удаляет пятна и запахи с белья, в ней могут накапливаться грязь, что плохо сказывается на работе.

Эксперт по уборке Бекки Рапинчук рассказала изданию Express, что нужно, чтобы избавить стиральную машину от накипи и запахов.

По ее словам, для "эффективной" чистки стиральной машины нужно только белый уксус:

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В отличие от многих коммерческих чистящих средств, белый уксус является натуральным продуктом и не содержит вредных химикатов. Его кислотность помогает растворять минеральные отложения и мыльные разводы. Он естественным образом нейтрализует запахи, оставляя стиральную машину свежей.

Первое, что нужно сделать при чистке стиральной машины белым уксусом, - убедиться, что она пустая. Затем добавьте две-три чашки уксуса в дозатор моющего средства и выберите самый горячий режим и самый длинный цикл.

"Если в вашей машине есть заметные отложения или она давно не чистилась, попробуйте приостановить цикл, когда машина наполнится горячей водой с уксусом. Дайте ей постоять в течение часа, чтобы уксус подействовал, а затем возобновите цикл", - добавляет она.

После завершения первого цикла запустите еще один цикл только с водой, чтобы смыть остатки уксуса. После этого откройте стиральную машину и протрите барабан, уплотнители и дверцы чистой тканью. Это важно, так как в уплотнителях часто скапливается плесень.

Последнее, что нужно сделать, - это вынуть лоток для моющего средства и замочить его на час в растворе из равных частей воды и белого уксуса. После замачивания удалите остатки с помощью мягкой щетки, промойте лоток и установите его на место.

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