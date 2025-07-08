Главный драйвер спроса на евро - рост стоимости этой валюты в обменниках.

Украинцы увеличили покупку евро на фоне подорожания этой валюты, зато доллар почти не пользуется популярностью. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"В июне украинцы купили евро на 276 млн долл. больше, чем продали (в мае было 220 млн долл.). Главным драйвером спроса является банальный рост стоимости евро в обменниках", - отметил эксперт в своей заметке на Facebook.

По его словам, в отличие от евро, доллар почти не пользуется популярностью. Сальдо наличных операций с долларом составляло в июне всего 43,6 млн долл., что почти в 20 раз меньше, чем было в конце 2024 года и январе 2025 года.

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"Когда НБУ сдерживает доллар, а евро растет - население действует линейно. Скупает евро, и даже переводит часть долларов в евро", - добавил Шевчишин.

Аналитик отметил, что курс евро к гривне взлетел с 43 до почти 50 гривень на прошлой неделе.

"Пойдет ли евро дальше в гору? Сейчас мы на распутье. Пошлины Трампа и финальные договоренности по торговле США-Европа будут влиять на настроения рынка. Для экспортоориентированной Европы такой дорогой евро это дорогое удовольствие", - написал эксперт.

Курс евро в Украине - последние новости

1 июля курс евро в Украине впервые в истории пересек отметку в 49 гривень за единицу европейской валюты. Тогда цена евро по официальному курсу составила 49,41 грн.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что курс евро в Украине зависит именно от мировых трендов.

По его словам, в последнее время просчитать поведение евро крайне трудно: среди главных для этого преград есть до сих пор неразрешенные искусственные споры между США и ЕС, поэтому сохраняется нервное напряжение в состоянии ведущих инвестиционных групп, которые пока не готовы возвращаться к доллару.

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