В Мексике бандиты угнали грузовик, наполненный тоннами золота и серебра

Украдено 33 тонны золотого и серебряного концентрата. Компания, которой принадлежал груз, понесла убытки на миллионы долларов.

Вооруженные бандиты в Мексике угнали грузовик с тоннами золотого и серебряного концентрата, который стоит миллионы долларов. Это ограбление уже назвали крупнейшим в горнодобывающем секторе Мексики, пишет Bloomberg.

Принадлежавший компании Grupo Minero Bacis грузовик перевозил прицеп, в котором было 33 тонны концентрата золотых и серебряных руд. Это полуфабрикат, содержащий более высокие концентрации драгоценных металлов, чем исходная руда. Чтобы получить чистый металл концентрат нужно переплавить на специализированных предприятиях.

Нападение произошло на шоссе по пути из города Дуранго в порт Мансанильо. В компании заявили, что нападавшие заблокировали грузовик двумя белыми автомобилями, угрожали водителю и охране, удерживали их в заложниках в течение полутора часов. Затем они отпустили людей целыми и невредимыми, но угнали грузовик и прицеп с ценным грузом. Впоследствии полиция нашли только кабину, а сам прицеп все еще не обнаружен. Точную стоимость груза в компании не разглашают, но речь идет о миллионах долларов.

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Издание El Financiero пишет, что компания принадлежит влиятельному бизнесмену Хосе Хайме Гутьерресу Нуньесу, который имеет большой вес в национальном горнодобывающем секторе и бизнес-среде Мексики. На сегодняшний день компания Grupo Minero Bacis является крупнейшим производителем золота, серебра, цинка и свинца в Мексике. Помимо руководства советом директоров Grupo Minero Bacis, Нуньес является председателем 12 других компаний.

"Мы сожалеем об этом инциденте, который негативно повлиял на горнодобывающий бизнес и доходы страны", — заявили в Grupo Minero Bacis.

Bloomberg указывает, что ограбления в Мексике стали более частыми. Согласно полицейской статистике, попытки ограблений фиксируются каждые 50 минут. А общее количество выросло более чем на треть за первые два месяца 2025 года. Для сравнения в прошлом году было зарегистрировано в общей сложности 24 тысячи краж грузов. Однако кража 33 тонн концентрата – одна из наиболее крупных в добывающем секторе Мексики за все годы.

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Напомним, что криминальная обстановка в Мексике остается сложной. В прошлом году там погибло более 50 человек, еще 51 человек считается пропавшим без вести после того, как 9 сентября начались столкновения между преступными группировками картеля "Синалоа". Конфликт продолжался с лета, а причиной стал арест в США известного наркоторговца и лидера одной из этих группировок Исмаэля "Эль Майо" Замбада.

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