Также в Кремле прокомментировали поставки американского оружия в Украину.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ ждет от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров об окончании войны. По его словам, пока сдвигов в этом вопросе нет, цитируют росСМИ.

Кроме того, Песков отметил, что России понадобится время, чтобы выяснить, какое вооружение США поставляют и будут поставлять Украине после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву больше оружия, передает Reuters.

"Очевидно, что поставки продолжаются, это ясно. Очевидно, что европейцы активно вовлечены в поставки оружия в Украину. Относительно того, какие именно поставки и в каком количестве Украина продолжает получать от США, то для окончательного выяснения этого вопроса еще понадобится время", - сказал пресс-секретарь Путина.

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В то же время Песков подчеркнул, что Москва высоко оценивает усилия Трампа по началу прямых переговоров между Россией и Украиной, а также то, что есть потенциал для восстановления российско-американских торгово-экономических отношений.

"Но на данный момент Соединенные Штаты вводят ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными и вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - заверил политик.

В свою очередь, как цитируют росСМИ, Песков отметил, что РФ многому научилась за годы санкций и сделает все возможное, чтобы минимизировать их последствия.

Мирные переговоры между РФ и Украиной - последние новости

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление о встрече Путина и Зеленского. По его словам, ближе всего к миру Россия и Украина подошли во время переговоров в Стамбуле.

Фидан подчеркнул, что по сравнению с прошлыми случаями, все, включая Путина, не видят никаких проблем в проведении встречи.

"Нет никаких препятствий, чтобы Трамп, Путин, Зеленский и наш президент провели встречу", - сказал дипломат.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США готов приехать на переговоры между Украиной и РФ при одном условии, а именно если в них согласится принять участие российский диктатор Владимир Путин.

"Он (Трамп) сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я также приеду. Мы установим необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее", - отметил Эрдоган.

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