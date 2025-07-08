Россия пытается такими ударами влиять на общественное мнение, пояснил Иван Тимочко.

Последовательными ударами по зданиям ТЦК россияне пытаются достичь целого ряда целей. Среди них срыв мобилизации и разжигание внутренних конфликтов в обществе, рассказал в эфире "24 Канала" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Кроме срыва мобилизации, у них на повестке дня стоит еще один базовый вопрос. Применяя различные политтехнологии, Россия пытается создать внутренний конфликт украинского общества на уровне гражданские/военные. При этом - перевести этот конфликт в каждый дом. Кроме того, ударами по центрам комплектования противник пытается консолидировать уклонистов, ждунов. Мол, Россия бьет по центрам комплектования, и вы не бойтесь разрушать режимные объекты", - сказал Тимочко.

Он отметил, что такие атаки не сказываются на сохранности документации ВСУ, поскольку центры комплектования давно рассредоточены. Кроме того, система сбора и регистрации информации цифровизирована.

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"Рассредоточение центров комплектования произошло давно. И это все знали. Тем более, что сейчас, когда в армии достаточно сильная цифровизация в плане реестров и сбора информации. И "Оберег", и "Резерв+" - это цифровые базы, в которых хранится информация. Мы знаем, сколько зарегистрировано даже в "Резерв+". Информация есть", - сказал он.

Он добавил, что нанося удары противник пытается влиять на общественное мнение.

Удары РФ по ТЦК: что известно

С 30 июня российские оккупанты нанесли удары по пяти ТЦК. В частности, 7 июля враг атаковал помещения Харьковского областного ТЦК и СП, а также ударил неподалеку Запорожского областного ТЦК и СП.

Такие удары РФ не сорвут процесс мобилизации в Украине, заверил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. Он отметил, что ТЦК уже проводят ряд мероприятий, чтобы уберечь людей от ударов. В частности, по его словам, ТЦК в Украине будут децентрализованы.

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