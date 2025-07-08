9 июля по новому церковному календарю чтят память священномученика Панкратия. В народе этот день связан с особенными традициями и приметами. О них, что можно и чего нельзя делать 9 июля, а также что за праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- В чем помогает святой, обычаи и что сегодня нельзя делать
- Приметы на 9 июля - какой будет погода
Какой сегодня церковный праздник в Украине
9 июля (22 июля в старом календаре) в православной церкви чтят память священномученика Панкратия Тавроменийского.
Родом он был из Антиохии и жил во времена Иисуса Христа. Его отец, взяв с собой юного сына, приезжал в Иерусалим, чтобы увидеть Спасителя. Там семья сблизилась с апостолом Петром. После смерти родителей Панкратий уединился в Понтийских горах, где его и нашел апостол Петр. Вместе они ушли в Киликию, к апостолу Павлу.
Позже Панкратия рукоположили в епископы сицилийского города Тавромения. Здесь он построил храм, а также стал проповедовать и крестить местных. Вскоре практически все горожане и жители окрестностей исповедовали христианскую веру.
Епископ погиб от рук язычников - те побили его камнями. Мощи святого ныне покоятся в Риме.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- священномученика Кирилла, епископа Гортинского;
- преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра;
- святителя Феодора, епископа Эдесского.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 9 июля вспоминают святителя Иоанна, который был епископом Готфским.
В чем помогает святой, обычаи и что сегодня нельзя делать
В молитвах к святому Панкратию просят здоровья, семейного благополучия и красоты.
С этим днем в народе связано много обычаев. Как уже говорили, на Панкратия шли собирать чернику, поэтому и прозвали день Ягодник. Считается, что именно сегодня она особенно целебна - чем больше съешь в этот день, тем больше здоровья и красоты прибавится. Также в этот период начинали срывать и первые огурцы, хотя сейчас из-за потепления климата они поспевают раньше.
Одна из традиций дня - приготовить выпечку с черникой. Хозяйки в старину пекли пироги и лепили вареники, а угощением делились с соседями и несли в церковь на милостыню.
Сегодняшний день, согласно приметам, удачен для переезда.
Церковь сегодня не одобряет ссор, злобы, жадности, зависти, лени и сплетен.
Помощь просящему не стоит откладывать, но при этом деньги в долг лучше не давать именно сегодня - помогите просящему в другой день. Не стоит начинать новые дела - успеха не будет, а также ругаться и сквернословить - к убыткам и пустому кошельку.
Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы на 9 июля - какой будет погода
По приметам дня можно узнать, какой будет погода осенью и зимой:
- черника еще не созрела - жди холодной осени;
- много ягод в лесу - к морозной зиме;
- лягушки шумят - будут солнечные дни, а если молчат - похолодает;
- паук плетет паутину возле дома - к хорошей погоде;
- лилии и кувшинки закрылись посреди дня - завтра будет дождь.
По ночному небу также можно определить погоду на целый месяц вперед: луна тусклая - дожди будут лить до конца июля, яркие звезды - к грозе, тусклые - к ненастью.