Православный праздник сегодня в народе прозвали Панкратий Ягодник - к этому времени поспевает целебная ягода черника.

9 июля по новому церковному календарю чтят память священномученика Панкратия. В народе этот день связан с особенными традициями и приметами. О них, что можно и чего нельзя делать 9 июля, а также что за праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

9 июля (22 июля в старом календаре) в православной церкви чтят память священномученика Панкратия Тавроменийского.

Родом он был из Антиохии и жил во времена Иисуса Христа. Его отец, взяв с собой юного сына, приезжал в Иерусалим, чтобы увидеть Спасителя. Там семья сблизилась с апостолом Петром. После смерти родителей Панкратий уединился в Понтийских горах, где его и нашел апостол Петр. Вместе они ушли в Киликию, к апостолу Павлу.

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Позже Панкратия рукоположили в епископы сицилийского города Тавромения. Здесь он построил храм, а также стал проповедовать и крестить местных. Вскоре практически все горожане и жители окрестностей исповедовали христианскую веру.

Епископ погиб от рук язычников - те побили его камнями. Мощи святого ныне покоятся в Риме.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

священномученика Кирилла, епископа Гортинского;

преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра;

святителя Феодора, епископа Эдесского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 9 июля вспоминают святителя Иоанна, который был епископом Готфским.

В чем помогает святой, обычаи и что сегодня нельзя делать

В молитвах к святому Панкратию просят здоровья, семейного благополучия и красоты.

С этим днем в народе связано много обычаев. Как уже говорили, на Панкратия шли собирать чернику, поэтому и прозвали день Ягодник. Считается, что именно сегодня она особенно целебна - чем больше съешь в этот день, тем больше здоровья и красоты прибавится. Также в этот период начинали срывать и первые огурцы, хотя сейчас из-за потепления климата они поспевают раньше.

Одна из традиций дня - приготовить выпечку с черникой. Хозяйки в старину пекли пироги и лепили вареники, а угощением делились с соседями и несли в церковь на милостыню.

Сегодняшний день, согласно приметам, удачен для переезда.

Церковь сегодня не одобряет ссор, злобы, жадности, зависти, лени и сплетен.

Помощь просящему не стоит откладывать, но при этом деньги в долг лучше не давать именно сегодня - помогите просящему в другой день. Не стоит начинать новые дела - успеха не будет, а также ругаться и сквернословить - к убыткам и пустому кошельку.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 9 июля - какой будет погода

По приметам дня можно узнать, какой будет погода осенью и зимой:

черника еще не созрела - жди холодной осени;

много ягод в лесу - к морозной зиме;

лягушки шумят - будут солнечные дни, а если молчат - похолодает;

паук плетет паутину возле дома - к хорошей погоде;

лилии и кувшинки закрылись посреди дня - завтра будет дождь.

По ночному небу также можно определить погоду на целый месяц вперед: луна тусклая - дожди будут лить до конца июля, яркие звезды - к грозе, тусклые - к ненастью.

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