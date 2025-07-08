Когда речь заходит о производителях самых надежных автомобилей, многим автомобилистам на ум приходят японские бренды. Различные исследования подтверждают, что некоторые японские модели действительно способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
В Consumer Reports определили бренды, которые выпускают самые надежные автомобили в 2025 году. Интересно то, что лидером стала не Toyota или Honda.
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев различных автомобилей и более 300 000 отчетов о ремонте транспортных средств.
По 100-балльной шкале бренд Subaru набрал 68 баллов за надежность своих автомобилей. Эта компания возглавила рейтинг, опередив Lexus и Toyota.
Четвертое место в рейтинге занял бренд Honda. Последнее место в рейтинге досталось компании Rivian, которая производит исключительно электрические модели.
На какие другие автомобили советуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты протестировали сотни автомобилей и определили лучшую модель в 2025 году. Лидером стал компактный электрокроссовер от Skoda. По словам экспертов, эта модель сочетает в себе все лучшие качества бренда.
Кроме того, были названы 5 американских брендов, которые выпускают самые надежные автомобили. По словам экспертов, у этих автомобилей редко возникают поломки.