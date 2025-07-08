По 100-балльной шкале этот бренд набрал 68 баллов за надежность своих автомобилей.

Когда речь заходит о производителях самых надежных автомобилей, многим автомобилистам на ум приходят японские бренды. Различные исследования подтверждают, что некоторые японские модели действительно способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В Consumer Reports определили бренды, которые выпускают самые надежные автомобили в 2025 году. Интересно то, что лидером стала не Toyota или Honda.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев различных автомобилей и более 300 000 отчетов о ремонте транспортных средств.

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По 100-балльной шкале бренд Subaru набрал 68 баллов за надежность своих автомобилей. Эта компания возглавила рейтинг, опередив Lexus и Toyota.

Четвертое место в рейтинге занял бренд Honda. Последнее место в рейтинге досталось компании Rivian, которая производит исключительно электрические модели.

На какие другие автомобили советуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты протестировали сотни автомобилей и определили лучшую модель в 2025 году. Лидером стал компактный электрокроссовер от Skoda. По словам экспертов, эта модель сочетает в себе все лучшие качества бренда.

Кроме того, были названы 5 американских брендов, которые выпускают самые надежные автомобили. По словам экспертов, у этих автомобилей редко возникают поломки.

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