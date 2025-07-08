Самое дорогое жилье находится в Ленинском районе города.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Виннице составляет 45,1 тысячи долларов. Таким образом, цена не изменилась за последние полгода. Средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 1 040 долларов. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя цена двухкомнатной квартиры в Виннице равна 69 тысяч долларов, что на 6% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 80 тысяч долларов (+13%).

Средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 1 110 долларов, а трехкомнатной - 1 040 долларов.

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Самая низкая стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Старогородском районе - в среднем 38 тысяч долларов. Зато самые дорогие однокомнатные квартиры - в Ленинском районе (53 тыс. долларов).

При этом дешевле всего двухкомнатную можно приобрести в Замостянском районе - 58 тыс. долларов. Самое дорогое двухкомнатное жилье в Ленинском районе 72,9 тыс. долларов.

Средняя цена трехкомнатной квартиры:

Ленинский район - 86 тыс. долл;

Старогородской - 69,8 тыс. долл;

Замостянский - 65 тыс. долл.

Рынок недвижимости - последние новости

Согласно исследованию DIM.RIA, интерес к новостройкам снизился почти во всех регионах. Наибольшее падение зафиксировано в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Черновцах составляла около 51 тысячи долларов. Таким образом, цена не изменилась за последние полгода.

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