Аэропорт Марсель-Прованс является пятым во Франции по пассажирообороту.

На юге Франции вспыхнули лесные пожары, огонь быстро распространяется. Из-за этого закрыли один из самых загруженных аэропортов страны – Марсель-Прованс.

Как пишет The Independent, для борьбы с огнем задействовали 168 пожарных и вертолеты. Отмечается, что жителей префектуры призвали закрыть окна, двери и не выезжать на дороги.

Представитель аэропорта Марселя сообщил, что самолеты не взлетают и не приземляются в этом аэропорту примерно с полудня. Некоторые рейсы перенаправлены в Ниццу, Ним и другие региональные аэропорты. Пока непонятно, когда возобновят работу аэропорта.

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По словам одного из жителей города, в центре Марселя чувствовался запах пожара, а дым покрывал отдельные районы города. Кроме того, сильный ветер вызвал эвакуацию в Ле Пен-Мирабо, сообщает BFM TV.

Отметим, что аэропорт Марсель-Прованс является пятым во Франции по пассажирообороту.

Лесные пожары

Мощные лесные пожары в начале июля вспыхнули и в Греции – на популярном среди туристов острове Крит. Там пришлось эвакуировать сотни людей. Борьбе с огнем мешали сильные ветры.

С аналогичной проблемой столкнулась и Турция. Пожары охватили провинцию Измир, уже известно о погибших в результате стихии. Полностью уничтожены три села.

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