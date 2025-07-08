Россияне планировали дистанционно активировать взрывчатку с помощью звонка на телефон, которым она была снаряжена.

Служба безопасности Украины предотвратила кровавый теракт против гражданского населения на западе Украины, задержав агента России, которая собиралась взорвать популярный отель в городе Ривне.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, женщина по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров комплекса. Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для российских оккупантов.

"В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать СВУ с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка", - рассказали в Службе.

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Так, контрразведчики СБУ задержали российского агента "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила СВП.

"Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо", - говорится в сообщении.

В то же время террористка по инструкции российского спецслужащего приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного СВУ для новых терактов.

При обысках в доме задержанной был изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и компоненты для второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Преступная деятельность агентов РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ и Национальная полиция задержали агента России, который пытался взорвать военнослужащего, заманив его на "свидание с девушкой". Когда военный прибыл на локацию, россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство, которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал.

Также СБУ задержала агента РФ, который сжег машину Героя Украины и готовил убийство в Киеве. Для совершения преступления киллер получил от куратора координаты тайника, из которого забрал пистолет Макарова и 50 патронов к нему. Российским агентом оказался 33-летний мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и начал работать на оккупантов.

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