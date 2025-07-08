По словам нардепа, россияне не могут сорвать мобилизацию в Украине, потому что много информации не на бумаге, а на электронных носителях.

Удары России по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не могут сорвать процесс мобилизации в Украине. Об этом сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире "Киев24".

"Россияне понимают, что не все так хорошо у них на передовой на фронте, хотя они путем невероятных потерь пытаются продвигаться дальше, но это начинают понимать и в России есть определенное недовольство, хотя это полицейская страна и там такие настроения будут пытаться подавить", - отметил он.

По его словам, поэтому враг пытается сорвать мобилизацию в Украине, чтобы не было им сопротивления на поле боя.

Он отметил, что россияне сначала проводили эмоциональную кампанию, пытаясь дискредитировать ТЦК, в частности, через "подсветку" бусификации.

Федиенко считает, что украинское общество все же не среагировало так, как хотел враг, на удары по ТЦК, а наоборот поддерживает тех военнослужащих, которые находились там, потому что теперь нельзя сказать, что они не находятся под обстрелами врага.

Он отметил, что командование Сухопутных войск дало указания, чтобы территориально разделить Центры комплектования в крупных городах и не скапливать людей в ТЦК, а усилить работу через электронную очередь, хотя она на сегодня является несовершенной и звучит много жалоб от тех, кто ею пытался воспользоваться.

Федиенко отмечает, что ТЦК будут децентрализованы.

"Где-то будет происходить один прием, где-то - другой, если это нужно. Сейчас просто большей части ТЦК необходимо перейти на мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины. И главное, необходимо сделать все для того, чтобы не допускать скопления, огромных очередей военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК", - добавил он.

По его словам, также усилится работа ТЦК и СП в цифровом формате. Федиенко отметил, что все данные по мобилизации находятся в системе "Оберег".

Федиенко отмечает, что уничтожение врагом зданий ТЦК не означает полную потерю всей документации по мобилизации.

"Хочу подчеркнуть, что россияне, которые привыкли работать в бумажной форме, в картотеках, забыли, что Украина давно оцифрованная страна и поэтому, кроме физического разрушения здания и некоторых жертв, мы не пострадали", - сказал нардеп.

Федиенко подчеркнул, что все данные находятся в цифровом формате в системе "Оберег".

При этом он отметил, что переименование ТЦК для запутывания врага ничего не даст, потому что Россия и дальше будет пытаться терроризировать структуры, которые занимаются мобилизацией, независимо от того будут ли они называться ТЦК, или ГСЧС, "скорая помощь", потому что россияне просто пытаются уничтожить Украину.

"И те, кто радуются таким ударам должны понять, что если они сегодня не идут защищать свою страну под украинскими флагами, то завтра российский ТЦК отправит "защищать" РФ под триколором", - сказал Федиенко.

Российские атаки на ТЦК и СП - последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 июля Россия ударила по Харькову и Запорожью. Было попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

В Запорожье в результате российской атаки на областной Территориальный центр комплектования и социальной защиты (ТЦК и СП) ранения получили 11 военнослужащих. Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что также есть информация о пострадавших гражданских, которые находились неподалеку от этого ТЦК и СП.

Также Саранцев сообщал, что из-за российских атак территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут изменить формат своей работы. По его словам, это будет делаться для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала ТЦК и СП, так и посетителей.

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