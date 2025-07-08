Долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики серьезно вредит инвестиционному климату в Украине и ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли. Об этом заявила эксперт по декарбонизации Ольга Евстигнеева, комментируя ситуацию с невыплатами за электроэнергию, произведенную в 2022 году.

"Она влияет на развитие зеленой энергетики. Наверное, самое трудное в том, что нарушается этот баланс доверия. Поскольку доверие - это очень важно, особенно в таких вопросах, когда речь идет о больших средствах, об этом пейбек-периоде, когда каждый месяц инвестор рассчитывает, что он будет возвращать их в таком количестве, но он имеет какой-то определенный лаг, задержку в этом", - пояснила она.

По ее словам, значительная часть инвесторов разочаровалась в системе "зеленого" тарифа из-за регулярных задержек с оплатами. Часть из них вынуждена оставлять модель сотрудничества с "Гарантированным покупателем" и переходить на рынок, несмотря на финансовые риски.

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"Очень много инвесторов уже не рассчитывают на зеленый тариф. То есть они выходят из-под "Гарантированного покупателя", поскольку не могут, возможно, из-за определенных своих кредитных ограничений, ожидать определенное количество времени, когда они получат весь этот массив средств. Но для того, чтобы получать средства сегодня на сегодня, они переходят на торги в "Оператор рынка" - на двух рынках: рынок "сутки вперед" и внутрисуточный рынок. Получают меньшее количество средств, но в то же самое время", - подчеркнула Евстигнеева.

В то же время эксперт обращает внимание, что несмотря на потерю доверия, интерес к возобновляемой энергетике в Украине не исчезает.

"До полномасштабного вторжения у нас не было ни одного биометанового завода. Сегодня мы уже имеем таких 4 или 5, и уже три из них инвестируют в ЕС. То есть, возможно, где-то баланс этого доверия нарушен, но бизнес не разочарован. Они понимают, что в Украине действительно можно зарабатывать деньги, в частности на зеленой энергетике", - отметила она.

Напомним, глава правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко отметила, что долг за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников в 2022 году, остается серьезной проблемой для рынка. По оценкам, уровень расчетов составляет лишь 54-60%, то есть около 40% средств до сих пор не оплачено.