"Ту самую" вкуснейшую кабачковую икру легко сделать дома.

Кабачковую икру готовят многие хозяйки, потому что летом кабачки стоят очень дешево, а закуска на зиму получается отменной. Сейчас настоящая кабачковая икра на зиму - это продукт на вес золота, но есть рецепт точно по ГОСТу СССР.

Кабачковая икра - рецепт из советской поваренной книги

Люди, которые жили во времена СССР, часто говорят, что таких вкусных продуктов, как тогда, сейчас уже не найти. Именно поэтому хозяюшки стараются искать рецепты и готовить самостоятельно. Икра кабачковая на зиму тоже может быть приготовлена по советскому ГОСТу.

Ингредиенты:

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полтора килограмма кабачков:

одна морковь;

один репчатый лук;

корень петрушки;

пакетик томатной пасты;

масло;

столовая ложка сахара;

чайная ложка соли;

перец черный молотый;

перец душистый молотый;

пучок укропа.

Кабачковая икра как в СССР готовится очень легко - сначала нужно вымыть кабачки, снять кожицу, убрать семена. Затем нарезать овощ кубиками. Сковороду разогреть, смазать маслом, выложить кабачки. Обжаривать с двух сторон до золотистого цвета, а потом накрыть крышкой и тушить до готовности. Репчатый лук очистить, измельчить, а морковь и корень петрушки натереть на терке. На отдельной сковороде обжарить эти ингредиенты.

Кабачки, корень петрушки, лук и морковь измельчить в блендере, переложить массу в сотейник, поставить на плиту и начать прогревать. На этой стадии можно добавить сахар, соль, перец и томатную пасту. Важно пробовать на вкус, а не сыпать сразу указанное количество ингредиентов. Если после измельчения в блендере количество овощей заметно уменьшится, то и объем добавок может измениться. Готовую кабачковую икру довести до температуры минимум 70 градусов по Цельсию и выложить в стерилизованные банки. Закатать крышками и убрать на хранение.

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