Президент Чехии подчеркнул: пока Россия будет видеть хоть какой-то прогресс на поле боя, она не будет испытывать потребности в переговорах.

Президент Чехии Петр Павел считает сомнительным, что Россия после завершения летнего наступления начнет полноценные переговоры, ведь ее конечной целью является полное поражение и подчинение Украины всем требованиям оккупантов. Такое мнение он высказал в интервью BBC.

"Лично я этому не верю, вообще не доверяю российским аргументам. Когда они говорят, что не ставят целью полностью победить Украину, то стоит послушать высказывания президента Путина или Сергея Лаврова, чтобы понять, чего они на самом деле хотят. Если они хотят, чтобы Украина подчинилась всем требованиям России, то это не является компромиссом на поле боя. Это просто полное поражение Украины, полный контроль над ее территорией, установление своих условий и подчинение Украины воле Москвы", - отметил он.

Он также пояснил, что пока Россия будет видеть хоть какой-то прогресс на поле боя, она не будет чувствовать потребности в переговорах.

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"Они считают, что с помощью боевых действий могут достичь гораздо большего, чем путем переговоров. По этой причине президент Путин поручает своим командирам оказывать максимальное давление на Украину", - отметил президент Чехии.

Он подчеркнул, что россияне не только усиливают давление на фронте, но и давят на гражданское население через атаки по гражданским объектам и "психологически ставят в такое положение, когда оно будет требовать от своего правительства прекратить войну любой ценой".

Переговоры с Россией

После более чем 3-летнего перерыва Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В результате переговоров стороны решили провести серию обменов военнопленными, а также телами погибших солдат. Однако эти переговоры не продвинулись в направлении прекращения огня.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы переговоров об окончании войны в Украине зависят от позиции Киева, эффективности посредничества США и ситуации на местах.

В свою очередь глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для мира необходимо "международно-правовое признание новых территориальных реалий", возникших после незаконной аннексии Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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