УНИАН подготовил подборку новых фильмов – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой этой недели в кинотеатрах Украины станет супергеройский экшн "Супермен" Джеймса Ганна, который представит новый взгляд на культового персонажа из комиксов DC.

Также украинские киноманы смогут посмотреть триллер "Саван" от легендарного Дэвид Кроненберга, боди-хоррор "Гадкая сестра", комедийный боевик "Взвести курки" и документальный фильм о лидере панк-фолк-группы Gogol Bordello Евгении Гудзе.

Кроме того, 10 июля в Киеве стартует седьмой фестиваль "Неделя швейцарского кино".

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Тем временем, онлайн на Netflix выйдет немецкий триллер "Кирпич".

Обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Супермен

Superman (США, 2025, супергеройское/экшн)

Фильм расскажет о молодых годах Кларка Джозефа Кента – всесильного беженца с планеты Криптон, который пытается найти свое место на Земле, ища баланс между своим криптонским прошлым и земным воспитанием.

Главные роли в фильме исполнили Дэвид Коренсвет ("Перл", "Смерчи", сериалы "Политик", "Голливуд") и Рэйчел Броснаген (сериал "Удивительная миссис Мейзел").

Кроме того, в фильме сыграли Изабела Монер ("Мадам паутина", "Чужой: Ромул", сериал "Последние из нас"), Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Носферату"), Нэйтан Филлион ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериалы "Касл", "Новобранец"), Шон Ганн (франшиза "Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Фрэнк Грилло ("Первый мститель: Зимний солдат", "Хороший, плохой, коп", мультсериал "Монстры Коммандос") и другие.

Снял фильм по собственному сценарию Джеймс Ганн (франшиза "Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Миротворец") – это первый полнометражный фильм в рамках обновленной киновселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Мировая премьера нового "Супермена" состоялась 7 июля 2025 года в Лос-Анджелесе.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Взвести курки

Guns Up (США, 2025, комедия/боевик)

Главный герой фильма – мужчина по имени Рэй, которому годами удавалось быть одновременно киллером и преданным семьянином. Впрочем, как только он решил завязать с криминальной карьерой, все меняется: новый порядок в мафии делает его мишенью. Время идет, и у бывшего копа есть только одна ночь, чтобы вывезти семью из города. И еще меньше – чтобы рассказать жене всю правду. Хотя и она, как окажется, имеет свои секреты.

Главные роли в фильме сыграли Кевин Джеймс ("Одноклассники", "Мой парень из зоопарка"), Кристина Риччи ("Моральные ценности семейки Адамсов", "Каспер", "Сонная лощина", сериал "Уэнздей"), Луис Гузман ("Опустошение", сериалы "Нарко", "Уэнздей"), Мелисса Лео ("Боец", франшиза "Великий уравнитель") и другие.

Режиссером фильма выступил Эдвард Дрейк, который в основном отметился второсортными боевиками вроде "Детектив Найт" или "Райский город".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Гадкая сестра

The Ugly Stepsister / Den stygge stesøsteren (Швеция, Дания, Норвегия, Румыния, 2025, комедия/боди-хоррор)

Этот фильм, который некоторые критики уже успели сравнить с прошлогодней сенсацией "Субстанция", – хоррор-интерпретация классической сказки о Золушке. Впрочем, она также возвращает всем известную более лайтовую историю к первоисточнику, в котором девушки были согласны калечить себя, чтобы завоевать волшебного принца.

Сняла ленту норвежский режиссер Эмили Блихфельдт, для которой это полнометражный дебют.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в начале 2025 года, позже он был показан на "Сандэнсе".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 87% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Саван

The Shrouds (Франция, Канада, 2024, триллер/фантастика/драма)

Главный герой фильма – 50-летний известный бизнесмен Карш. Отказываясь принять смерть жены, он изобрел революционную и противоречивую систему GraveTech, позволяющую живым подключаться к своим любимым в саванах. Однажды ночью несколько могил, включая могилу его жены, подвергаются вандализму. Карш берется искать виновных.

В ленте сыграли Венсан Кассель ("Необратимость", "Багровые реки", "Черный лебедь", "Транс", дилогия "Три мушкетера"), Дайан Крюгер ("Троя", "Бесславные ублюдки", "На грани") и Гай Пирс ("Помни", "Железный человек 3", "Бруталист").

Снял фильм культовый канадский хоррор-режиссер Дэвид Кроненберг ("Видеодром", "Мертвая зона", "Муха", "М. Баттерфляй", "Оправданная жестокость", "Опасный метод", "Космополис").

Мировая премьера ленты состоялась на конкурсной программе Каннского кинофестиваля 20 мая 2024 года, но в прокат его начали выпускать только весной 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 76% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 54% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Крик моей крови: История Gogol Bordello

Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story (США, 2023, документальный/музыка)

Лента рассказывает историю Евгения Гудзя – украинского эмигранта с ромскими корнями, который основал панк-фолк-группу Gogol Bordello. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году его семья переехала из Киева на запад Украины, а с распадом СССР – эмигрировала в США. В Нью-Йорке Евгений Гудзь собрал вокруг себя таких же музыкантов-эмигрантов из разных стран, которые объединились во взрывную и неудержимую группу, завоевавшую любовь поклонников по всему миру. Свое восхищение ими выражала даже сама Мадонна!

Немалое внимание в фильме уделено и позиции Евгения после начала полномасштабного вторжения России в Украину – с тех пор музыкант активно высказывался в поддержку своей исторической родины, участвовал в различных акциях в США и посещал украинских военных в прифронтовых зонах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов.

Неделя швейцарского кино 2025

(Швейцария, фестивальная)

С 10 по 14 июля в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет уже седьмая по счету "Неделя швейцарского кино", в рамках которой украинских киноманов традиционно знакомят с последними киноновинками производства Швейцарии.

В этом году в программу мероприятия вошли шесть фильмов в совершенно разных жанрах: научно-фантастический триллер об искусственном интеллекте, спортивная драма о спасении семейной фермы, анимационная сюрреалистическая одиссея, судебное дело начала прошлого века, которое стало символом более широкой борьбы за гендерное равенство, документальный фильм о Селин Дион и трагикомедия о взаимоотношениях трудовых мигрантов с принимающими семьями.

Программа фестиваля "Неделя швейцарского кино 2025":

"Бизоны", режиссер Пьер Моннар;

"Моя замечательная Ванда", режиссер Беттина Оберли;

"Электрическое дитя", режиссер Симон Жакме;

"Дело Фриды", режиссер Мария Брэндле;

"Идеальная нота Селин Дион", режсеры Винсент Гонон, Ноэль Тортахада;

"Путешествие теней", режиссер Ив Нетцгаммер.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Подробнее о фильмах из программы фестиваля читайте в нашем отдельном материале.

Кирпич

Brick (Германия, 2025, триллер/детектив)

В центре сюжета фильма – молодая пара Тим и Оливия, обнаруживающие загадочную кирпичную стену, которая ниоткуда появилась вокруг их многоквартирного дома всего лишь за одну ночь. Теперь они должны объединить усилия со своими недоверчивыми соседями, чтобы спастись.

Главные роли в фильме сыграли Маттиас Швайгхефер ("Красный барон", "Армия мертвецов", "Армия воров", "Оппенгеймер") и Руби О. Фи ("Армия воров", "Полярный"), которые являются парой и в реальной жизни.

Снял ленту немецкий режиссер Филипп Кох, наиболее известный по сериалу Netflix "Племена Европы" 2021 года.

Мировая премьера фильма состоялась 2 июля на Мюнхенском кинофестивале.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 10 июля 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2025 года – на этой неделе на Amazon стартует криминальный сериал "Баллард" с Мэгги Кью, а на Netflix выйдет романтическая комедия "Это слишком" от Лины Данэм. Тем временем, на Apple TV+ стартует третий сезон "Фундации", на Paramount+ состоится премьера детективного триллера "Декстер: Воскрешение", а на MGM+ покажут первую серию хоррора "Институт" по роману Стивена Кинга.

Марина Григоренко