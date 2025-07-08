Мальчику исполнился месяц.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава Притула), которая в прошлом была замужем за артиста Дзидзьо (Михаил Хома), рассказала, как они с нынешним мужем, бизнесменом Андреем Павлюком назвали своего первенца. Мальчик получил имя Лев.

Об этом исполнительница поделилась в своем Instagram, опубликовав фото и видео.

"Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни - просто Лео", - отметила она.

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По словам певицы, данное имя малышу выбрала она, а муж хотел назвать сына Атласом:

"Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа поддался".

Напомним, о том, что бывшая жена Дзидзьо родила первенца, стало известно 14 июня.

"Мы стали счастливыми родителями. 8 июня, через сутки после свадьбы, у нас родился сын. Вес мальчика - 3 345 г, рост - 52 см", - позже рассказала она.

За неделю до этого, 7 июня, певица SLAVIA во второй раз вышла замуж за Андрея Павлюка.

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