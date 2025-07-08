В перечне значится Телец.

Период после 8 июля принесет мощный импульс к росту благодаря растущей Луне в Стрельце. Этот транзит подталкивает к движению вперед, расширению горизонтов и стремлению к лучшему. Начинается время активных перемен, и для Тельца, Девы и Стрельца открываются новые перспективы. Важно быть готовыми к изменениям - даже если они резкие, они давно назревали, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Накопившееся напряжение и беспокойство, особенно в финансовой сфере, больше не управляют ситуацией. Наступает ясность: всё начинается с внутреннего настроя. Приходит решимость изменить образ мышления, взять курс на позитив и стабильность. Перемены начинают приносить плоды именно потому, что есть желание меняться.

Дева

Появляется необходимость пересмотреть текущий путь. Хотя перемены не всегда даются легко, сейчас интуиция подсказывает: момент настал. Старые идеи требуют воплощения, и появляется энергия, чтобы действовать. Вдохновение усиливается, и начинается движение к цели, давно зреющей в глубине души.

Стрелец

С Луной в своем знаке Стрелец дает прилив сил и готовность к действию. Принятые ранее решения начинают приносить результат, а Вселенная отвечает взаимностью. Время сомнений позади - начинается период уверенного продвижения вперед. Становится ясно: все складывается правильно, и будущее приносит заслуженные перемены.

Напомним, ранее стало известно, что у двух знаков Зодиака на днях закончится сложнейший период в жизни.

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